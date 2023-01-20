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Photos: Miami Signees At Polynesian Bowl

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami signees Francis Mauigoa, Frankie Tinilau, and Riley Williams are participating in the Polynesian Bowl this week, the final High School All-Star game of the season.

The game is scheduled to be played Friday at 9:00 PM eastern and will air on NFL Network.

Riley Williams, Tight End
Riley Williams, Tight End
Frankie Tinilau, Offensive Line
Frankie Tinilau, Offensive Line
Frankie Tinilau, Offensive Lineman
Frankie Tinilau, Offensive Lineman
Francis Mauigoa, Offensive Lineman
Francis Mauigoa, Offensive Lineman
Francis Mauigoa, Offensive Lineman
Francis Mauigoa, Offensive Lineman

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