News More News
ago football Edit

Photos: Miami Vs. Georgia Tech

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Pre-game photos from Miami vs. Georgia Tech.

Photos Provided by Marcus Benjamin of CanesCounty.com unless indicated.

Francis Mauigoa, Offiensive Lineman (Center), Branson Deen, Defensive Lineman, Miami
Francis Mauigoa, Offiensive Lineman (Center), Branson Deen, Defensive Lineman, Miami
Jared Harrison-Hunte, and Branson Deen, Defensive Lineman, Miami
Jared Harrison-Hunte, and Branson Deen, Defensive Lineman, Miami
Head Coach Mario Cristobal
Head Coach Mario Cristobal
Jayden Wayne, Defensive End, Miami
Jayden Wayne, Defensive End, Miami
Frankie Tinilau, Offensive LIneman, Miami
Frankie Tinilau, Offensive LIneman, Miami
Jacolby George, Wide Receiver, (Center), Jaleel Skinner Tight End (far left)
Jacolby George, Wide Receiver, (Center), Jaleel Skinner Tight End (far left)
Christopher Johnson Jr., Running Back, Miami
Christopher Johnson Jr., Running Back, Miami
Chase Smith, Linebacker, Miami
Chase Smith, Linebacker, Miami
Tre'Vonte Citizen, Running Back, Miami
Tre'Vonte Citizen, Running Back, Miami
Rueben Bain, Defensive End
Rueben Bain, Defensive End
Brashard Smith (left), Robby Washington, (right), wide receivers Miami
Brashard Smith (left), Robby Washington, (right), wide receivers Miami
Wesley Bissainthe, Linebacker, Miami
Wesley Bissainthe, Linebacker, Miami
Ny Carr, Wide Receiver, 2024 Miami commit
Ny Carr, Wide Receiver, 2024 Miami commit
Jeremiah Smith, Wide Receiver, 2024 Ohio State commit
Jeremiah Smith, Wide Receiver, 2024 Ohio State commit
Adarius Hayes, 2024 LB Florida Gators commit
Adarius Hayes, 2024 LB Florida Gators commit
Cameron Pruitt, Linebacker, 2024 Miami commit
Cameron Pruitt, Linebacker, 2024 Miami commit
Elija Lofton, Tight End 2024 Miami commit
Elija Lofton, Tight End 2024 Miami commit
Jose Borregales, Former Kicker at Miami
Jose Borregales, Former Kicker at Miami
Deandre Desinor, 2025 Running Back, American Heritage
Deandre Desinor, 2025 Running Back, American Heritage
Malachi Toney, Wide Receiver, 2026 Miami commit
Malachi Toney, Wide Receiver, 2026 Miami commit
Byron Louis, 2025 Running Back, American Heritage
Byron Louis, 2025 Running Back, American Heritage
Miami 2024 commits Ryan Mack and Joshisa Trader
Miami 2024 commits Ryan Mack and Joshisa Trader
Jabari Brady, 2026 Wide Receiver, Monarch
Jabari Brady, 2026 Wide Receiver, Monarch
Javian Mallory, Running back, Miami
Javian Mallory, Running back, Miami
Chris Wheatley-Humphrey, Running Back, 2024 Miami commit
Chris Wheatley-Humphrey, Running Back, 2024 Miami commit
Calvin Russell, 2026 Quarterback/Wide Receiver, Miami Northwestern
Calvin Russell, 2026 Quarterback/Wide Receiver, Miami Northwestern
Romanas "OJ" Frederique
Romanas "OJ" Frederique
CJ Ewald, 2025 Defensive Back, Michigan Commit
CJ Ewald, 2025 Defensive Back, Michigan Commit
Photo Credit: Photoyou4life
Matthew Lee, Center, Miami
Photo Credit: Photoyou4life
James Williams, Safety, Miami
Photo Credit: Photoyou4life
Xavier Restrepo, Wide Receiver, Miami
Photo Credit: Photoyou4life
Mario Cristobal, Head Coach, Miami
Photo Credit: Photoyou4life
Francis Mauigoa, Offensive Lineman, Miami
Photo Credit: Photoyou4life
Henry Parrish Jr. Running Back, Miami
Photo Credit: Photoyou4life
Tyler Van Dyke, Quarterback, Miami
Photo Credit: Photoyou4life
Anez Cooper, Offensive Lineman, Miami
Photo Credit: Photoyou4life
Nathaniel Joseph, Wide Receiver, Miami
Photo Credit: Photoyou4life
Xavier Restrepo, Wide Receiver, Miami
Photo Credit: Photoyou4life
Colbie Young, Wide Receiver, Miami
Photo Credit: Photoyou4life
Brashard Smith, Wide Receiver, Miami
Photo Credit: Photoyou4life
Tyler Van Dyke, Quarterback, Miami
Photo Credit: Photoyou4life
Don Chaney Jr., Running Back, Miami
Photo Credit: Photoyou4life
Andres Borregales, Kicker, Miami
Photo Credit: Photoyou4life
Davonte Brown, Cornerback, Miami
Photo Credit: Photoyou4life
Francisco Mauigoa, Nyjalik Kelly, Rueben Bain, and Jared Harrison-Hunte

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

• Subscribe to the Storm Tracker Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, and Spotify

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}