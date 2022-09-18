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Photos: Miami Vs. Texas A&M

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami loses to Texas A&M 17-9.

See photos of a great atmosphere in College Station.

Photo Credit: Photoyou4life
Jaylan Knighton, Running Back, Miami
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Tyler Van Dyke, Quarterback, Miami
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Michael Redding III, Wide Receiver, Miami
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Brashard Smith, Wide Receiver, Miami
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Tyler Van Dyke, Quarterback, Miami
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James Williams, Safety, Miami
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Tyrique Stevenson, Defensive Back, Miami
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Henry Parrish Jr. Running Back, Miami
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Akheem Mesidor, Defensive Lineman, Miami
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Elijah Arroyo, Tight End, Miami
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Andres Borregales, Kicker, Miami
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Tyler Van Dyke, Quarterback, Miami
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Henry Parrish Jr. Running Back, Miami
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Jalen Rivers, Guard, Miami
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Linebacker Corey Flagg makes tackle
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Brashard Smith, Wide Receiver, Miami
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Key'Shawn Smith, Wide Receiver, Miami
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DJ Ivey, Cornerback, Miami
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Jaylan Knighton, Running Back, Miami
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DJ Ivey, Cornerback, Miami
Miami defensive line vs. Texas A&M
Miami defensive line vs. Texas A&M
Photo Credit: Photoyou4life
Corey Flagg, Linebacker, Miami
Ed Orgeron
Ed Orgeron
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