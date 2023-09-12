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Photos: Miami Vs. Texas A&M

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Game Photos

Photo Credit: Photoyou4life
James Williams, Safety, Miami, defending against Texas A&M at Hard Rock Stadium
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Miami Head Coach Mario Cristobal
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Nyjalik Kelly, Defensive End, Miami
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Branson Deen, Defensivel Lineman, Miami in pursuit in game against Texas A&M at Hard Rock Stadium
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Wesley Bissainthe, Linebacker, Miami in pursuit in game against Texas A&M at Hard Rock Stadium
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Mark Fletcher, Running Back, Miami
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Colbie Young, Wide Receiver, Miami
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Tyler Van Dyke, Quarterback, Miami, passes at Hard Rock Stadium against Texas A&M
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Andres Borregales, Kicker, Miami
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Ajay Allen, Running Back, Miami
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Rueben Bain, Defensive End, Miami
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Henry Parrish Jr. Running Back, Miami
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Jacolby George, Wide Receiver, Miami
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Te'Cory Couch, Defensive Back, Miami
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Tyler Van Dyke, Quarterback, Miami
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Jacolby George, Wide Receiver, Miami
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Jacolby George, Wide Receiver, Miami
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Colbie Young, Wide Receiver, Miami
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Miami Head Coach Mario Cristobal
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Francisco Mauigoa, Linebacker, Miami
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Xavier Restrepo, Wide Receiver, Miami
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Don Chaney Jr., Running Back, Miami
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Rueben Bain, Defensive End, Miami
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Henry Parrish Jr. Running Back, Miami
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Henry Parrish Jr. Running Back, Miami
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Henry Parrish Jr. Running Back, Miami
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Isaiah Horton, Wide Receiver, Miami
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Branson Deen, Defensivel Lineman, Miami
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Miami offensive huddle
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Tyler Van Dyke, Quarterback, Miami
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Kamren Kinchens, Safety, Miami
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Brashard Smith, Wide Receiver, Miami
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Xavier Restrepo, Wide Receiver, Miami
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Jacolby George, Wide Receiver, Celebrates with wide receivers Coach Kevin Beard after touchdown

Pre-Game Photos

Photo Credit: Marcus Benjamin - CanesCounty.com
Franci Mauigoa, Offensive Lineman, Miami
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Zaquan Patterson, Safety, Chaminade-Madonna - 2024 Miami Commit
Photo Credit: Marcus Benjamin - CanesCounty.com
Joshua Moore, Wide Receiver, West Broward
Photo Credit: Frank Tucker - CanesCounty.com
Joshisa Trader, Wide Receiver, Chaminade-Madonna (FL) and Ryan Mack, Defensive Back St. Thomas Aquinas - 2024 Miami Commits
Juan Minaya, Offensive Tackle, - 2024 Miami Commit
Juan Minaya, Offensive Tackle, - 2024 Miami Commit
Photo Credit: Frank Tucker - CanesCounty.com
Jordan Lyle, Running Back, St. Thomas Aquinas
Photo Credit: Frank Tucker
CJ Ewald, Defensive Back, Chaminade-Madonna
Photo Credit: Frank Tucker CanesCounty.com
Dwayne Wimbley, Wide Receiver, Westminster
Photo Credit: Frank Tucker - CanesCounty.com
Armondo Blount, Defensive Line, Miami Central
Photo Credit: Marcus Benjamin - CanesCounty.com
Canon Pickett, Offensive Lineman, Wharton
Photo Credit: Marcus Benjamin - CanesCounty.com
Booker Pickett, Defensive End, Wharton
Na’eem Offord, Cornerback, Parker (AL)
Na’eem Offord, Cornerback, Parker (AL)
Robert Jones, Defensive Back & Tarvos Alford, Linebacker, Vero Beach
Robert Jones, Defensive Back & Tarvos Alford, Linebacker, Vero Beach
Dylan Day, Defensive Back, Southern Lab
Dylan Day, Defensive Back, Southern Lab
Photo Credit: Marcus Benjamin - CanesCounty.com
Micah Smith, Offensive Tackle, Vero Beach
Photo Credit: Marcus Benjamin - CanesCounty.com
Former NBA basketball player Raja Bell with son Dia Bell, Quarterback, American Heritage Plantation, and Malachi Toney, WR, American Heritage Plantation - 2026 Miami commit
Photo Credit: Frank Tucker - CanesCounty.com
Jose Leon, Wide Receiver, Columbus, and Chance Robinson Wide Receiver, St. Thomas Aquinas - 2024 Miami Commit
Photo Credit: Marcus Benjamin - CanesCounty.com
Calerbe Hermane, Tight End, Western
Photo Credit: Marcus Benjamin - CanesCounty.com
Waden Charles, Wide Receiver, Palm Beach Central, - 2025 Miami Commit
Photo Credit: Marcus Benjamin - CanesCounty.com
Solomon Thomas, Offensive Lineman, Raines

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