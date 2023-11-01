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Photos: Miami Vs. Virginia

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Photos from Miami vs. Virginia.

Photos Provided by Robson Lopes (Photoyou4life) with Rivals Watermark

Tyler Van Dyke, Quarterback, Miami
Tyler Van Dyke, Quarterback, Miami
Nathaniel Joseph, Wide Receiver, Miami
Nathaniel Joseph, Wide Receiver, Miami
Rueben Bain, Defensive End, Miami
Rueben Bain, Defensive End, Miami
Rueben Bain, Defensive End, Miami (44), James Williams, Safety, Miami (20)
Rueben Bain, Defensive End, Miami (44), James Williams, Safety, Miami (20)
Nathaniel Joseph, Wide Receiver, Miami
Nathaniel Joseph, Wide Receiver, Miami
Nathaniel Joseph, Wide Receiver, Miami, goes airborne during kick return against Virginia
Nathaniel Joseph, Wide Receiver, Miami, goes airborne during kick return against Virginia
Rueben Bain, Defensive End, Miami
Rueben Bain, Defensive End, Miami
Rueben Bain, Defensive End, Miami
Rueben Bain, Defensive End, Miami
Francisco Mauigoa, Linebacker, Miami
Francisco Mauigoa, Linebacker, Miami
Brashard Smith, Wide Receiver, Miami
Brashard Smith, Wide Receiver, Miami
Xavier Restrepo, Wide Receiver, Miami
Xavier Restrepo, Wide Receiver, Miami
Javion Cohen, Offensive Lineman, Miami and Andres Borregales, Miami
Javion Cohen, Offensive Lineman, Miami and Andres Borregales, Miami
Daryl Porter Jr., Cornerback, Miami
Daryl Porter Jr., Cornerback, Miami
Jared Harrison-Hunte, Defensive Lineman, Miami reaching for tackle against Virginia
Jared Harrison-Hunte, Defensive Lineman, Miami reaching for tackle against Virginia
Kamren Kinchens, Safety, Miami
Kamren Kinchens, Safety, Miami
Kamren Kinchens, Safety, Miami
Kamren Kinchens, Safety, Miami
Francis Mauigoa, Offensive Lineman, Miami
Francis Mauigoa, Offensive Lineman, Miami
Andres Borregales, Kicker, Miami
Andres Borregales, Kicker, Miami
Nathaniel Joseph, Wide Receiver, Miami
Nathaniel Joseph, Wide Receiver, Miami
Branson Deen, Defensivel Lineman, Miami
Branson Deen, Defensivel Lineman, Miami
Colbie Young, Wide Receiver, Miami
Colbie Young, Wide Receiver, Miami
Colbie Young, Wide Receiver, Miami
Colbie Young, Wide Receiver, Miami
Andres Borregales, Kicker, Miami
Andres Borregales, Kicker, Miami
Francisco Mauigoa, Linebacker, Miami
Francisco Mauigoa, Linebacker, Miami
Rueben Bain, Defensive End, Miami
Rueben Bain, Defensive End, Miami
Mark Fletcher, Running Back, Miami
Mark Fletcher, Running Back, Miami
Ajay Allen, Running Back, Miami
Ajay Allen, Running Back, Miami
Brashard Smith, Wide Receiver, Miami
Brashard Smith, Wide Receiver, Miami
(Freom left to right) Defensive Backs, Jaden Davis, James Williams, Te'Cory Couch and Kamren Kinchens
(Freom left to right) Defensive Backs, Jaden Davis, James Williams, Te'Cory Couch and Kamren Kinchens
Mark Fletcher, Running Back, Miami
Mark Fletcher, Running Back, Miami
Mark Fletcher, Running Back, Miami, reaches for the goal line against Virginia in overtime period
Mark Fletcher, Running Back, Miami, reaches for the goal line against Virginia in overtime period
Andy Borregales, Kicker, Miami
Andy Borregales, Kicker, Miami

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