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Video: Four-star 2025 Athlete Vernell Brown III updates his recruitment

Rivals.com
Staff

Four-star athlete Vernell Brown III from Orlando Jones High School spoke with National Recruiting Analyst John Garcia at the Rivals Camp Series Miami.

Brown visited Miami over the weekend and shared thoughts on the Hurricanes (1:03).

He also won the wide receiver MVP at the camp on Sunday.

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