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Video: Head Coach Mario Cristobal Talks To Media After Clemson Loss

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Mario Cristobal addresses media after a 40-10 loss to Clemson. He talked about why he inserted Jake Garcia into the game in the second half and praised the defense for keeping his team in the game in the second half. He also talks about the effort he expects for the season finale.

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