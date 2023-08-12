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Video: Mario Cristobal answers questions post-scrimmage

CanesCounty.com
Staff

Mario Cristobal comments after Miami's first scrimmage of fall camp 2023.

He shared his comments on the offense and defense with Dom Bailey Jr.

Video provided by Miami Athletics

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