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Video: Podcast with Miami Target Zaquan Patterson

Adam Gorney
National Recruiting Director

National Recruiting Director Adam Gorney talks with new five-star safety Zaquan Patterson.

Patterson shares his thoughts on Miami and how the coaching staff has continued its pursuit to land him despite the departure of former Defensive Analyst and mentor DeMarcus Van Dyke. Van Dyke left Miami to become the defensive backs coach at FIU.

Patterson also answers questions regarding Florida State, Michigan, and Ohio State.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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