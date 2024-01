Miami Hurricanes continue to make headlines in the NFL. Here's how some former Canes fared in the NFL in week 18.

Tyrique Stevenson

Chicago Bears cornerback Tyrique Stevenson reacts after breaking up a pass during an NFL football game between the Green Bay Packers and Chicago Bears Sunday, Jan. 7, 2024, in Green Bay, Wis.

Tyrique Stevenson put the finishing touches on a strong rookie campaign. In the season finale for the Chicago Bears, "Rique" registered seven solo tackles, a pass defended, and a forced fumble in a 17-9 loss to the Green Bay Packers. He finished the season with 86 total tackles (65 solo), two forced fumbles, four interceptions, and 16 pass deflections. Stevenson finished fourth on the team in tackles, tied for the lead in interceptions, tied for the lead in forced fumbles, and led the team in pass deflections.

Calais Campbell

Atlanta Falcons defensive tackle Calais Campbell (93) high-fives a fan after an NFL football game against the Indianapolis Colts, Sunday, Dec. 24, 2023, in Atlanta. The Atlanta Falcons won 29-10.

The 16-year vet put a cap on another productive season. Campbell registered five tackles (four solo) and a sack in his season finale against the New Orleans Saints 48-17. He finished the season with 56 tackles (32 solo), 6.5 sacks, a fumble recovery, a forced fumble and one pass deflection.

Rayshawn Jenkins

Tennessee Titans running back Tyjae Spears (32) runs the ball past Jacksonville Jaguars safety Rayshawn Jenkins (2) and cornerback Tyson Campbell (32) during the first half of an NFL football game Sunday, Jan. 7, 2024, in Nashville, Tenn.

Rayshawn Jenkins saw his season end in a 28-20 loss to the Tennessee Titans last weekend. The seven-year vet tallied seven solo tackles in the season's final game. He finished the year with 101 total tackles (66 solo), a sack, two interceptions, and nine pass deflections.

Denzel Perryman

Perryman helped his team clinch the AFC South with six total tackles (three solo) in a 23-19 win over the Indianapolis Colts. Despite missing two games from a suspension, the nine-year linebacker finished fourth on the team in tackles (76) and also added six tackles for loss.

Michael Jackson

Seattle Seahawks cornerback Michael Jackson (30) celebrates as Arizona Cardinals place kicker Matt Prater (5) walks off the field after missing a 51-yard field goal attempt as time runs out in the fourth quarter of an NFL football game Sunday, Jan. 7, 2024, in Glendale, Ariz. The Seahawks won 21-20.