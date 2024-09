Content Loading

Former Miami Hurricanes stood out in week three of the NFL season. Here is our weekly review of how some former Canes performed.

Michael Jackson

Carolina Panthers cornerback Michael Jackson breaks up a pass intended for Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker during the second half of an NFL football game, Sunday, Sept. 22, 2024, in Las Vegas.

Carolina Panthers defensive back Michael Jackson perhaps had his best day as a pro, totaling nine solo tackles, a pass breakup, and an interception in a 36-22 win over the Las Vegas Raiders. He has 19 tackles in three games this season.

Denzel Perryman

Los Angeles Chargers linebacker Denzel Perryman (6) and Pittsburgh Steelers running back Najee Harris (22) reach for a tipped pass during the third quarter against at Acrisure Stadium. Pittsburgh won 20-10.

Linebacker Denzel Perryman followed up an eight-tackle performance from the prior week with a nine total tackle (six solo) outing in a 20-10 loss to the Pittsburgh Steelers.

Tyrique Stevenson

Chicago Bears defensive back Tyrique Stevenson (29) lines up on defense during an NFL football game against the Indianapolis Colts, Sunday, Sept. 22, 2024, in Indianapolis. The Colts defeated the Bears 21-16.

Tyrique Stevenson increased his tackle total for the third straight week. The second-year Chicago Bear went from five to six total tackles in a 21-16 loss to the Indianapolis Colts.

Rayshawn Jenkins

Rayshawn Jenkins, Defensive Back, Seattle Seahawks

Rayshawn Jenkins now has ten total tackles in back-to-back games. The Seattle Seahawk also had eight solo stops in a 24-3 win over the Miami Dolphins.

Kam Kinchens

Kamren Kinchens, Defensive Back, LA Rams

LA Rams defensive back Kamren Kinchens had his best statistical day as a pro, recording six total tackles (three solo) in a 27-24 win over the San Francisco 49ers.

Leonard Taylor

Leonard Taylor, Defensive Tackle, New York Jets