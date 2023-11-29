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Five-star DT Justin Scott flips from Ohio State to Miami

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with five-star defensive lineman Justin Scott to break down his flip from Ohio State to Miami.

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