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Four games times set for Miami Hurricanes football
Marcus Benjamin
•
CanesCounty
Publisher
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.
Some game times were released by the ACC on Wednesday for Miami's upcoming football season.
Miami will face Boston College at noon on November 24th, the day after Thanksgiving. The game will be televised on ABC.
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The ACC also announced that Miami's home opener against Miami (Ohio) will kick off Friday, September 1st at 7 PM and will be televised on the ACC Network.
Miami will host Texas A&M on September 9th with a kickoff time set for 3:30 on ABC.
After the game with the Aggies, the Hurricanes will host Bethune-Cookman on Thursday night September 14th at 7:30 PM. The game will be televised on ACC Network.
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