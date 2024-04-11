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Four-star Auburn DL commit Malik Autry visits Miami, sees development
Marcus Benjamin
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Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.
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