Good Morning CaneSport 10.21.21

WHAT’S UP TODAY

TODAY'S TOP HEADLINES

TWEETS OF THE DAY

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgZ3JlYXRlc3Qgb2YgYWxsIHRpbWUuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9YOHZHUVU3Sll4Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vWDh2R1FVN0pZ eDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDYW5lcyBGb290YmFsbCAoQENhbmVzRm9vdGJh bGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FuZXNGb290YmFs bC9zdGF0dXMvMTQ1MDUwMzkxNTQxODUwNTIyMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5PY3RvYmVyIDE5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYXN1YWwgNDAgcGllY2UgZnJvbSBJc2FpYWggV29uZyB0b25pZ2h0 IPCfkYAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2ZXWVljUExPeE8iPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9mV1lZY1BMT3hPPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENhbmVzIEhv b3BzIChAQ2FuZXNIb29wcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9DYW5lc0hvb3BzL3N0YXR1cy8xNDUwOTk2NTE0NDExNTMyMjkyP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SZWNvZ25pemluZywgQWNrbm93bGVkZ2luZywgUmVzcGVjdGluZyBh bmQgQXBwcmVjaWF0aW5nIHRoZSBtYW4sIGZvb3RiYWxsIHBsYXllciBhbmQg cmVjZW50bHkgcmV0aXJlZCBORkwgamVyc2V5IG9mIFNlYW4gVGF5bG9yIGFs b25nIHdpdGggdGhlIENhbmVzIDIwMDEgTmF0aW9uYWwgQ2hhbXBpb25zaGlw IFRlYW0gd2hpY2ggaXMgY29uc2lkZXJlZCBieSBtYW55IGFzIHRoZSBiZXN0 IE5DQUEgdGVhbSBldmVyLCB0aGlzIPCfmYzwn4+9IGlzIGZvciB5b3UuPGJy Pjxicj5JdOKAmXMgQWxsIEFib3V0IFRoZSBVISA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vQUlzbGV4c09aMyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0FJc2xleHNPWjM8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQmVubmllIEJsYWRlcyAoQEJlbm5pZUJsYWRlczM2 KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Jlbm5pZUJsYWRlczM2 L3N0YXR1cy8xNDUwNzY5MjgwNTI2NTk4MTQ0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPk9jdG9iZXIgMjAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5FdmVyeW9uZSBwbGVhc2Ugd2lzaCBvdXIgUUIgIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9NZXRyb1JhaWxCb3k/c3JjPWhh c2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNNZXRyb1JhaWxCb3k8L2E+ ICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pha2VHYXJjaWExND9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASmFrZUdhcmNpYTE0PC9hPiBhIHZlcnkg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0hhcHB5Qm9y bkRheT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0hhcHB5 Qm9ybkRheTwvYT4hIEdldCB3ZWxsIHNvb24gTmVwaGV3LiBNYXkgR29kIENv bnRpbnVlIHRvIGJsZXNzIHlvdSBIb21pZSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL09uZUxvdmU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNPbmVMb3ZlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvRWFydGhTdHJvbmc/c3JjPWhhc2gmYW1w O3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNFYXJ0aFN0cm9uZzwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0xpb25PcmRlcj9zcmM9 aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0xpb25PcmRlcjwvYT4h PGJyPjxicj7wn5ej8J+SqFlvISBMZXRzR28hIDxicj48YnI+QWx3YXlzIFJl cCBNeSBDaXR5IGFuZCBNeSBQZW9wbGUg8J+MtPCfj53wn4y0IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9EYTMwNT9zcmM9aGFzaCZh bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0RhMzA1PC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTWV0cm9SYWlsQm95ej9zcmM9 aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I01ldHJvUmFpbEJveXo8 L2E+4oSi77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby85WVR2NnlrcVJYIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vOVlUdjZ5a3FSWDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKRCBE YSBCb3NzIChAV01HYXJiYWdlbWFuKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL1dNR2FyYmFnZW1hbi9zdGF0dXMvMTQ1MDk5OTQzMzYwMTExMDAx Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDIxLCAyMDIxPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY

Stop Accepting Mediocrity With Van Dyke ... Posted by CaneWonder I saw nothing vs. UNC that points to him as QB1 for the future. Interested to see Jake Garcia in November if Diaz/Lashlee decide to give him meaningful game experience. He's all we have now, so it's his team. But Stop with the inexperience please. 2 Seasons Lashlee's offense. Third game as a starter this season 16 days to prepare for UNC... start the game 5 for 16 for 69 yds in first half ??? 20-45 with 3 picks .... too many passes off the mark with time. Legs ??? Runs like a Big 10 quarterback - NOT looking to make anybody miss or make cuts. Howell had tacklers bounce off him and kept going. I saw so many more skilled QB's on Saturday night flipping through the channels. Hope Jacurri Brown makes it here. The bright spots on Saturday was Jaylan Knighton on offense.

QUOTE OF THE DAY