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Intel on Miami RB Target Mark Fletcher and DBs Damari and Davonte Brown

CanesCounty.com
Staff

Local four-star running back Mark Fletcher is looking to decide on his college destination soon. Miami will do everything it can to keep the blue-chip running back home.

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