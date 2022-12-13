News More News
{{ timeAgo('2022-12-13 18:18:37 -0600') }} football Edit

Khamauri Rogers The Latest DB To Transfer From Miami

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Khamauri Rogers is the latest Miami Hurricane to enter the transfer portal. The true freshman from Madison, Mississippi is the 16th overall prospect to transfer from the football program and the 8th defensive back.

He was a consensus four-star prospect and was the 9th-ranked cornerback of the 2022 class. He picked Miami over Florida, Florida State, Georgia, and LSU. He saw minimal action as a freshman appearing only in the season opener. He registered one tackle.


Talk with Miami fans on Canes Talk

• Subscribe to the Storm Tracker Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, and Spotify

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

Follow us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}