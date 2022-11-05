Live Updates: Miami vs. Florida State
Geo - The weather is a nice 79 degrees and partly cloudy tonight for kickoff at 7:30 PM EST and throughout the course of the game. We are not expecting to get a mud bowl with rain tonight similar to the infamous Sean Taylor game against the Seminoles.
There is a 30 percent chance of rain at 10 PM.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NaWFtaSBIdXJyaWNhbmVzIFN0YXIgUUIgVHlsZXIgVmFuIER5a2Ug cmV0dXJucyBmcm9tIGluanVyeSwgd2lsbCBzdGFydCBmb3IgdGhlIEZTVSBn YW1lLjxicj48YnI+8J+UlzogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0FuM01B Q0NwY1MiPmh0dHBzOi8vdC5jby9BbjNNQUNDcGNTPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY2FuZXNfY291bnR5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBDYW5lc19Db3VudHk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by85RnNKaGU3RGdkIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vOUZzSmhlN0RnZDwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8gTWlsaWFuIChAUml2YWxzR2VvKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0dlby9zdGF0dXMvMTU4OTAzNjgx OTM2NjQxNjM4NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciA1LCAy MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5LaWNrb2ZmIGlzIG5vdyBzZXQgZm9yIDc6NDUgUE0gRVNUIGhlcmUg YXQgSGFyZCBSb2NrIFN0YWRpdW0gZm9yIHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQ2FuZXM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNDYW5lczwvYT4gdmVyc3VzIHRoZSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTm9sZXM/c3JjPWhhc2gm YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNOb2xlczwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL1VIZUFSRUMzWWYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9VSGVB UkVDM1lmPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEdlbyBNaWxpYW4gKEBSaXZhbHNHZW8p IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzR2VvL3N0YXR1 cy8xNTg5MDM3NzE4OTY5MTQ3MzkyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5v dmVtYmVyIDUsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IZXJlIGNvbWVzIHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2hhc2h0YWcvQ2FuZXM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPiNDYW5lczwvYT4uPGJyPjxicj5Tb2xkIG91dCBjcm93ZCB0b25p Z2h0IGF0IHRoZSBIYXJkIFJvY2sgU3RhZGl1bSBpbiBNaWFtaSBHYXJkZW5z LCBGbG9yaWRhIGZvciBNaWFtaSB2cyBGU1UgYXMgZXhwZWN0ZWQuPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jYW5lc19jb3VudHk/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QENhbmVzX0NvdW50eTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvL1BQbXBWMHo3bkciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9QUG1wVjB6N25H PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEdlbyBNaWxpYW4gKEBSaXZhbHNHZW8pIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzR2VvL3N0YXR1cy8xNTg5 MDQwOTY0MzgzMTc0NjU2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVy IDUsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQ2Fu ZXM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNDYW5lczwv YT4gZGVmZXIgdG8gcmVjZWl2ZSB0aGUgYmFsbCBpbiB0aGUgc2Vjb25kIGhh bGYuPC9wPiZtZGFzaDsgR2VvIE1pbGlhbiAoQFJpdmFsc0dlbykgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNHZW8vc3RhdHVzLzE1ODkw NDA5NzQwNjM2MjgyODg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIg NSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQ2Fu ZXM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNDYW5lczwv YT4gZGVmZW5zaXZlIHN0YXJ0ZXJzIHRvbmlnaHQ8YnI+PGJyPkVER0U6IE1p dGNoZWxsIEFndWRlIGFuZCBBa2hlZW0gTWVzaWRvcjxicj48YnI+RFQ6IExl b25hcmQgVGF5bG9yIElJSSBhbmQgRGFycmVsbCBKYWNrc29uIEpyLjxicj48 YnI+TEI6IENvcmV5IEZsYWdnIEpyLiBhbmQgQ2FsZWIgSm9obnNvbjxicj48 YnI+Q0I6IFR5cmlxdWUgU3RldmVuc29uLCBESiBJdmV5IGFuZCBUZeKAmUNv cnkgQ291Y2g8YnI+PGJyPlM6IEthbXJlbiBLaW5jaGVucyBhbmQgSmFtZXMg V2lsbGlhbXM8L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8gTWlsaWFuIChAUml2YWxzR2VvKSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0dlby9zdGF0dXMv MTU4OTA0MjUyNjY5MDExOTY4MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3Zl bWJlciA1LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ob2xlcyBnbyB1cCBlYXJseSA3LTA8L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8gTWls aWFuIChAUml2YWxzR2VvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L1JpdmFsc0dlby9zdGF0dXMvMTU4OTA0Mzc4NTEyODEwMzkzNj9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciA1LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQ2Fu ZXM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNDYW5lczwv YT4gS2ljayBSZXR1cm5lcnMgdG9uaWdodCBhcmUgQnJhc2hhcmQgU21pdGgg YW5kIElzYWlhaCBIb3J0b248L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8gTWlsaWFuIChAUml2 YWxzR2VvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0dl by9zdGF0dXMvMTU4OTA0NDE1NTY1NzA5MzEyMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciA1LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQ2Fu ZXM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNDYW5lczwv YT4gT2ZmZW5zaXZlIFN0YXJ0ZXJzIHRvbmlnaHQ8YnI+PGJyPlFCOiBUeWxl ciBWYW4gRHlrZTxicj48YnI+UkI6IEhlbnJ5IFBhcnJpc2ggSnIuPGJyPjxi cj5XUjogRnJhbmsgTGFkc29uIEpyLiBhbmQgQnJhc2hhcmQgU21pdGg8YnI+ PGJyPlRFOiBXaWxsIE1hbGxvcnkgYW5kIEphbGVlbCBTa2lubmVyPGJyPjxi cj5PTCBMLVI6IEpvaG4gQ2FtcGJlbGwsIEphbGVuIFJpdmVycywgSmFrYWkg Q2xhcmssIEFuZXogQ29vcGVyIGFuZCBESiBTY2FpZmU8L3A+Jm1kYXNoOyBH ZW8gTWlsaWFuIChAUml2YWxzR2VvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL1JpdmFsc0dlby9zdGF0dXMvMTU4OTA0NDc4MTIwODIwNzM2MT9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciA1LCAyMDIyPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5WYW4gRHlrZSB0byBSZXN0cmVwbyBjb25uZWN0aW9uIHNob3dpbmcg dXAgZWFybHkuPGJyPjxicj5Gb2xsb3dlZCB1cCBieSBhIGRlZXAgc2hvdCBh dHRlbXB0IGZyb20gSmFjdXJyaSBCcm93biB0byBKYWNvbGJ5IEdlb3JnZS48 L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8gTWlsaWFuIChAUml2YWxzR2VvKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0dlby9zdGF0dXMvMTU4OTA0NTAw NjY3Mjk5ODQwMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciA2LCAy MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KYWN1cnJpIEJyb3duIHJ1bm5pbmcgdG91Z2guIE5pY2Ugd3Jpbmts ZSB0aGUgQ2FuZXMgaGF2ZSBicm91Z2h0IGludG8gdGhpcyBvZmZlbnNlIGlu IHRoZSBzZWNvbmQgaGFsZiBvZiB0aGUgc2Vhc29uLjwvcD4mbWRhc2g7IEdl byBNaWxpYW4gKEBSaXZhbHNHZW8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vUml2YWxzR2VvL3N0YXR1cy8xNTg5MDQ1NTkyNTUwMTcwNjI1P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDYsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgZGVlcCBzaG90cyBhcmUgdGhlcmUgdG9uaWdodCBidXQgTWlh bWkgY2Fu4oCZdCBjb252ZXJ0LiBCb3JyZWdhbGVzIGNvbnZlcnRzIGEgNDkt eWFyZCBmaWVsZCBnb2FsLiA8YnI+PGJyPkNhbmVzIGRvd24gNy0zIGVhcmx5 IGluIHRoZSBmaXJzdCBxdWFydGVyLjwvcD4mbWRhc2g7IEdlbyBNaWxpYW4g KEBSaXZhbHNHZW8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2 YWxzR2VvL3N0YXR1cy8xNTg5MDQ2MzM5ODQwOTAxMTIwP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDYsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TZWFzb24gbG9uZyBmaWVsZCBnb2FsIGZvciBBbmR5IEJvcnJlZ2Fs ZXMgdG9uaWdodCB3aXRoIHRoYXQgNDkteWFyZCBjb252ZXJzaW9uLjwvcD4m bWRhc2g7IEdlbyBNaWxpYW4gKEBSaXZhbHNHZW8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzR2VvL3N0YXR1cy8xNTg5MDQ2NDI0MzUx OTY1MTg0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDYsIDIwMjI8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQ2Fu ZXM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNDYW5lczwv YT4gYXJlIGdvaW5nIHRvIGhhdmUgcXVpdGUgdGhlIGNoYWxsZW5nZSB3aXRo IHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTm9s ZXM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNOb2xlczwv YT4gcnVuIGdhbWUgdG9uaWdodC4gVGhlIFNlbWlub2xlcyBsZWFkIHRoZSBB Q0MgaW4gcnVzaGluZyB5YXJkcyBwZXIgZ2FtZSBjb21pbmcgaW50byB0aGlz IGNvbnRlc3QuIEF2ZXJhZ2luZyBqdXN0IG92ZXIgMjAwLXJ1c2hpbmcgeWFy ZHMgcGVyIGdhbWUuPC9wPiZtZGFzaDsgR2VvIE1pbGlhbiAoQFJpdmFsc0dl bykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNHZW8vc3Rh dHVzLzE1ODkwNDc2Mjg4MTc2NDk2NjQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ Tm92ZW1iZXIgNiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NaWFtaeKAmXMgbGluZWJhY2tlcnMgaGF2ZSB0byBkbyBhIGJldHRl ciBqb2Igb2Ygc25pZmZpbmcgb3V0IHNjcmVlbnMgZnJvbSB0aGUgYmFja2Zp ZWxkLjwvcD4mbWRhc2g7IEdlbyBNaWxpYW4gKEBSaXZhbHNHZW8pIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzR2VvL3N0YXR1cy8xNTg5 MDQ4MDQ1NTE3NTM3MjgwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVy IDYsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5ILUJhY2sgc2xpcHMgb3V0IGFuZCB0aGUgQ2FuZXMgYXJlIG5vdyBk b3duIDE0LTMuIFRoYXQgcGFzcyBpbnRlcmZlcmVuY2Ugb24gdGhpcyBkcml2 ZSBjYW1lIGJhY2sgdG8gYml0ZSB0aGVtLCBjYW7igJl0IGdpdmUgdXAgY3J1 Y2lhbCB0dXJub3ZlcnMgd2l0aCB0aG9zZSBtaXN0YWtlcy48L3A+Jm1kYXNo OyBHZW8gTWlsaWFuIChAUml2YWxzR2VvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0dlby9zdGF0dXMvMTU4OTA0OTMwOTAwMTMwNjEx Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciA2LCAyMDIyPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=