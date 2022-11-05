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{{ timeAgo('2022-11-05 17:30:00 -0500') }} football Edit

Live Updates: Miami vs. Florida State

Geo Milian • CanesCounty
Reporter / Analyst
@RivalsGeo

Geo - The weather is a nice 79 degrees and partly cloudy tonight for kickoff at 7:30 PM EST and throughout the course of the game. We are not expecting to get a mud bowl with rain tonight similar to the infamous Sean Taylor game against the Seminoles.

There is a 30 percent chance of rain at 10 PM.

Photo Credit: Associated Press
Tyler Van Dyke, Quarterback, Miami
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