Miami strikes again via the transfer portal. Terry Roberts, defensive back from Iowa is another veteran that the Hurricanes have added to beef up the defensive back room. Roberts is already enrolled in school for the spring but his announcement public Monday via social media.



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EZWxheWVkIG5vdCBEZW5pZWTij7MgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQ2FuZXM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0NhbmVzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvRGV1Y2U/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNEZXVjZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0l0c0FsbEFib3V0VGhlVT9zcmM9aGFzaCZh bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0l0c0FsbEFib3V0VGhlVTwvYT7w n5mM8J+PviA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRVBUZ2pjZnNHWiI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL0VQVGdqY2ZzR1o8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGV1Y2Ug KEB0cm9iZXJ0czI1MDIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v dHJvYmVydHMyNTAyL3N0YXR1cy8xNjE3NjQzOTQwMTY5Mjg1NjMyP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjMsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Roberts was a contributor to the Iowa defense before suffering an injury that held him out for the season. The 5'10 170 pound DB had 13 total tackles two passes defended and an interception in 2022.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgcGljayA2IHRoYXQgd2FzbuKAmXQ8YnI+PGJyPkV2ZW4gdGhv dWdoIGl0IHdhcyBjYWxsZWQgYmFjaywgeW91IGxvdmUgdG8gc2VlIHRoaXMg ZWZmb3J0IGZyb20gVGVycnkgUm9iZXJ0cy4gR3Vlc3MgdGhlIG9ubHkgcmVt ZWR5IGlzIGZvciBoaW0gdG8gZG8gaXQgYWdhaW4gaW4gZnJvbnQgb2YgYSBw YWNrZWQgS2lubmljayBTdGFkaXVtIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9q QzlYWGRUWjQ0Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vakM5WFhkVFo0NDwvYT48L3A+ Jm1kYXNoOyBTbGF0ZXIgKEBTbGF0ZXJLaW5uaWNrXykgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TbGF0ZXJLaW5uaWNrXy9zdGF0dXMvMTU3MjI0 OTA5NzQ1Njc4MzM2MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIg MjAsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==