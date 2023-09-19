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Photos: Miami Commits from Chaminade Vs. American Heritage

CanesCounty.com
Staff

Zaquan Patterson

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Zaquan Patterson, Safety, Chaminade-Madonna (Robson Lopes)
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Zaquan Patterson, Safety, Chaminade-Madonna
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Zaquan Patterson, Safety, Chaminade-Madonna
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Zaquan Patterson, Safety, Chaminade-Madonna

Joshisa Trader

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Joshisa Trader, Wide Receiver, Chaminade-Madonna (FL) (Robson Lopes)
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Joshisa Trader, Wide Receiver, Chaminade-Madonna (FL)
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Joshisa Trader, Wide Receiver, Chaminade-Madonna (FL)

Malachi Toney

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Malachi Toney, Wide Receiver, American Heritage Plantation (Robson Lopes)
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Malachi Toney, Wide Receiver, American Heritage Plantation
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Malachi Toney, Wide Receiver, American Heritage Plantation

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