Advertisement
News More News
ago football Edit

Photos: Miami Vs. Clemson

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Photos from Miami vs. Clemson.

Photos Provided by Robson Lopes (Photoyou4life) with Rivals Watermark

Other Photos provided by Marcus Benjamin of CanesCounty.com

Ajay Allen, Running Back, Miami
Ajay Allen, Running Back, Miami
Colbie Young, Wide Receiver, Miami
Colbie Young, Wide Receiver, Miami
Ajay Allen, Running Back, Miami
Ajay Allen, Running Back, Miami
Brashard Smith, Wide Receiver, Miami
Brashard Smith, Wide Receiver, Miami
Xavier Restrepo, Wide Receiver, Miami
Xavier Restrepo, Wide Receiver, Miami
Rueben Bain, Defensive End, Miami
Rueben Bain, Defensive End, Miami
Colbie Young, Wide Receiver, Miami
Colbie Young, Wide Receiver, Miami
Don Chaney Jr., Running Back, Miami
Don Chaney Jr., Running Back, Miami
Francisco Mauigoa, linebacker, Miami tackles Cade Klubnik
Francisco Mauigoa, linebacker, Miami tackles Cade Klubnik
Francisco Mauigoa celebrates after making sack
Francisco Mauigoa celebrates after making sack
Don Chaney Jr., Running Back, Miami
Don Chaney Jr., Running Back, Miami
Ajay Allen, Running Back, Miami
Ajay Allen, Running Back, Miami
Miami Defensive Line against Clemson at Hard Rock Stadium 2023
Miami Defensive Line against Clemson at Hard Rock Stadium 2023
Colbie Young, Wide Receiver, Miami
Colbie Young, Wide Receiver, Miami
Kamren Kinchens, Safety, Miami, makes tackle
Kamren Kinchens, Safety, Miami, makes tackle
Col
Col
Andy Borregales, Kicker, Miami
Andy Borregales, Kicker, Miami
Colbie Young, Wide Receiver, Miami (4)
Colbie Young, Wide Receiver, Miami (4)
Emory Williams, Quarterback, Miami
Emory Williams, Quarterback, Miami
Rueben Bain, Defensive End, Miami, (44)
Rueben Bain, Defensive End, Miami, (44)
Emory Williams, Quarterback, Miami
Emory Williams, Quarterback, Miami
Brashard Smith, Wide Receiver, Miami
Brashard Smith, Wide Receiver, Miami
Judd Anderson, Quarterback, Warner Robins
Judd Anderson, Quarterback, Warner Robins
Sebastian The Ibis
Sebastian The Ibis
Deryc Plazz, Offensive Lineman, Mandarin
Deryc Plazz, Offensive Lineman, Mandarin
Taevion Swint, 2025 Running Back, Osceoloa Kissismmee
Taevion Swint, 2025 Running Back, Osceoloa Kissismmee
Akheem Mesidor, Defensive Lineman, Miami
Akheem Mesidor, Defensive Lineman, Miami

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

• Subscribe to the Storm Tracker Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, and Spotify

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

Follow us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement