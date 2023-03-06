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Players Noticing a Difference Under New OC Shannon Dawson

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami's offense was atrocious last season and needed a new injection of life to be revitalized. That seems to be happening so far with new offensive coordinator Shannon Dawson.

The overall response has been positive from the players when it comes to Shannon and wide receivers coach Kevin Beard.

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