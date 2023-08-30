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Report: Alabama Transfer Jamil Burroughs enrolled at Miami

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Reportedly Miami adds a former four-star defensive tackle to the roster via the transfer portal.

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