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Starting Miami QB Tyler Van Dyke a game-time decision vs. Clemson

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Starting Miami Quarterback Tyler Van Dyke could miss the prime-time matchup against Clemson due to injury.

Multiple reports confirm that the Miami QB will test his health in warm-ups to determine if he can play.

This week it was reported that Van Dyke is dealing with injuries, but coaches denied that the injuries were serious.

Miami is seeking its first conference win of the season at 8 PM Eastern at Hard Rock Stadium.

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