Miami is looking to continue to build its 2024 and future classes. Here's a rundown of how commits and targets did on the high school gridiron last week.
Quarterback
Miami's 2024 quarterback commit helped lead his team to a multi-score comeback against Dutchtown. Judd Anderson completed 22 of 37 throws for 253 yards and three touchdowns, plus another fifty yards on the ground.
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Milton's Luke Nickel, Miami's 2025 quarterback commit, had yet another standout 2023 game, throwing for 264 yards and completing 65 percent of his passes for three touchdowns in a 35-12 win over Alpharetta.
Miami 2026 four-star target Noah Grubbs continued his strong start to 2023 with a 348-yard, five-touchdown game, leading Lake Mary to a 35-2 win over Lake Brantley.
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Running Back
One of Miami's newest targets, St. Thomas Aquinas four-star Jordan Lyle, put on a show against Western, totaling 185 yards, including over 120 on the ground in a 48-22 win.
Top Miami 2025 target Alvin Henderson was special against Brantley, rushing for 271 yards and five scores as he spearheaded the offensive attack in a 48-0 victory.
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Newly minted top five 2026 running back Javian Mallory continued his streak of 100-yard games, totaling 160 yards and three touchdowns as West Boca beat Port St. Lucie 42-3.
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It was a tough loss against nationally ranked Chaminade-Madonna for American Heritage Plantation, but 2025 running back Byron Louis ran for a formidable 114 yards and a score.
Wide Receiver/Tight End
Most of his damage came in the first half of Chaminade's 28-16 win over rival American Heritage. Still, five-star wideout Jeremiah Smith was exceptional once again, catching six passes for 82 yards and two touchdowns before the Patriots bracketed him heavily in the second half.
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Another week, another multi-score effort for Miami tight end commit Elija Lofton. The running back-receiver combo threat had 98 yards receiving and two touchdowns - one on the ground, one in the air - as Bishop Gorman kept their National Championship hopes alive in a 49-6 win over Liberty.
The rise of four-star 2025 receiver Samari Reed continues as he put Monarch on his back in a 32-6 win over Piper last week. Reed had over 200 total yard and three scores, making his presence felt even after his starting quarterback went down due to injury.
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One of the best receivers in the county, top 20 prospect Caleb Cunningham, contributed heavily in a shootout loss to Winona. He had eight catches, 130 yards, and two touchdowns as his team came up just short, 42-35.
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West Broward's Joshua Moore helped get his team back in the winning category, beating Dwyer 23-3 behind his seven reception, 111-yard, three-touchdown game.
Defensive Line
Four-star defensive lineman LJ McCray is one of the final building blocks for Miami in 2024, and he showed why in a 26-0 win over Raines. He had two tackles for loss and a sack while generating pressure after pressure.
Miami's latest potential addition from in-state Eau Gallie, four-star defensive tackle Brandon Brown, had 11 tackles and six tackles for loss as his team held Satellite to just seven points in a win.
Linebackers
Do not judge him on his size. Columbus 2025 linebacker Hector Chavez had arguably the best performance by a Miami target backer last week, racking up ten tackles in a shutout victory over rival Palmetto. He was the primary catalyst in holding them to under 50 total yards and just three first downs for the game.
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Defensive Backs
Five-star Miami safety commit Zaquan Patterson is making the post-Kamren Kinchens and James Williams world easier to stomach week after week. Against a nationally ranked opponent in Heritage, he had eight tackles and a tackle for loss while handling his own in coverage and special teams.
Four-star cornerback Chris Ewald Jr. continues to fight for his fifth star and argues for being the top cornerback in the country. Ewald did not allow a catch against American Heritage and had two pass breakups with five tackles, showing he can help in run support. He still has not allowed a score to an in-state opponent.
Nipping on Ewald's heels is four-star Naa'eem Offord, who had an interception in a 62-28 win against Mortimer Jordan (AL), who came into the contest undefeated. He also played some offense and caught a pass with his 20-yard interception return.
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The star of American Heritage's defense in the tough loss to Chaminade was three-star 2025 cornerback Gregory Thomas. He was tasked with covering five-star Miami commit Joshisa Trader while mixing in some safety reps and finished the night with an interception in man coverage - all in front of head coach Mario Cristobal.
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