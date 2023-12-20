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Video: Head Coach Mario Cristobal addresses Media on Early NSD

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Mario Cristobal addressed the media on Early National Signing Day. Cristobal answered questions regarding every signee.

Miami started the day as the 7th-ranked class. The Hurricanes ended the day with the 4th-ranked class.

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