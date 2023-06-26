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Video: J.D. Arteaga introduced as Miami head baseball coach

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Pitching coach J.D. Arteaga was introduced as head coach of Miami baseball Monday afternoon. Dan Radokovich talked about why he chose Arteaga for the job and Arteaga talked of what was needed to help bring the program back to prominence.


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