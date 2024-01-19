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Video: Local four-star guard Cayden Boozer talks Miami recruitment

Rivals.com
Staff

Four-star guard Cayden Boozer talks recruitment with Krysten Peek at the Hoophall Classic in Springfield, MA.

Boozer shares his thoughts on attending Jim Larranaga's camp as a youth player and if he and his brother Cameron Boozer are a package deal.

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