News More News
{{ timeAgo('2022-10-22 16:51:22 -0500') }} football Edit

Video: Mario Cristobal Talks To Media After Loss To Duke

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Mario Cristobal answers questions about the effort in a 45-21 loss to Duke. Cristobal talks about how to fix issues such as turnovers and tackling. He also assesses Jake Garcia's performance, and how to build team morale going forward.

Talk with Miami fans on Canes Talk

• Subscribe to the Storm Tracker Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, and Spotify

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @RivalsGeo, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

Photo Credit: Associated Press
Head Coach Mario Cristobal
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}