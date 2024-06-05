Miami 2025 quarterback commit Luke Nickel was selected to participate in the Elite 11 Finals, which is considered the premier competition event for high school quarterbacks in the country. He was one of the top performers at the Elite 11 Regionals in Atlanta, which earned him a spot.
The tournament will take place in Los Angeles, California, June 18th-20th.
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Nickel led his Milton High School Football team to a state championship in 2023 and will make another run at a title in 2024.
He had some impressive throws with his team in a seven-on-seven tournament at Georgia Tech on Wednesday.
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Milton will play its first road game of the season on August 23rd against American Heritage Plantation in South Florida.
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