News More News
{{ timeAgo('2022-12-07 08:59:21 -0600') }} football Edit

Video: Miami Commit Cormani McClain In Action For State Semifinals

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Five-star Miami Commit Cormani McClain helps Lakeland reach the state final with a 14-7 win over Osceola Kissimmee. McClain comes up with a late game-winner to help seal the game for the Dreadnaughts.

More on Canes Talk on if he takes a visit to another school this weekend.

Talk with Miami fans on Canes Talk

• Subscribe to the Storm Tracker Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, and Spotify

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @RivalsGeo, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

Follow us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}