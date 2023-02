Former Miami defensive back Tyrique Stevenson is turning heads in Mobile, AL at Senior Bowl practice. The raves have been coming in droves from spectators.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TdG9jayBrZWVwcyByaXNpbmcuPGJyPjxicj5UeXJpcXVlIFN0ZXZl bnNvbiBoYXMgYmVlbiB0aGUgbW9zdCBpbXByZXNzaXZlIGNvcm5lcmJhY2sg YXQgdGhlIFNlbmlvciBCb3dsLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tLzMwNVNwb3J0c3M/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QDMwNVNwb3J0 c3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY2FuZXNfY291 bnR5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjYW5lc19jb3VudHk8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9ZejRpMGdFaVRYIj5waWMudHdpdHRlci5j b20vWXo0aTBnRWlUWDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNoYWVsIFllcm8gKEBN aWNoYWVsWWVybykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NaWNo YWVsWWVyby9zdGF0dXMvMTYyMDk3MjI4MTU4MDM4MDE2MT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAyLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

Stevenson was one of the top prospects coming out of the country out of Miami Southridge High School. Rivals rated him as a four-star prospect, the No. 37 prospect nationally, No. 6 cornerback nationally, and was selected to play in the 2018 Rivals Five-Star Challenge. He transferred to Southridge after attending nearby South Dade.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NaWFtaeKAmXMgVHlyaXF1ZSBTdGV2ZW5zb24gc2hvd2luZyB3aHkg aGXigJlzIHRoZSB0b3AgQ0IgYXQgdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9TZW5pb3JCb3dsP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jU2VuaW9yQm93bDwvYT4uIFNtb3RoZXJzIHRo ZSBXUiBhbmQgdXRpbGl6ZXMgdGhlIHNpZGVsaW5lIHRvIGZvcmNlIGFuIGlt cG9zc2libGUgdGhyb3cuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8yb050OTVz MWRFIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vMm9OdDk1czFkRTwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBCb2JieSBGb290YmFsbCAoQFJvYl9fUGF1bCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Sb2JfX1BhdWwvc3RhdHVzLzE2MjA3OTAzNDE4MTIy MjQwMDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMSwgMjAyMzwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

He chose Georgia over Miami originally to play his college football. After two seasons with the Bulldogs, he then decided to come back home to play for the hometown Hurricanes. He played in 24 games and four starts at Georgia totaling 47 tackles, two tackles for loss, and added 10 pass breakups.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Mb3ZlIHRoZSBwYXRpZW50IGZlZXQgaGVyZSBmcm9tIE1pYW1pIENC IFR5cmlxdWUgU3RldmVuc29uLiBTdGF5cyBhdCB0aGUgaGlwIHBvY2tldCB0 aHJvdWdoIHRyYW5zaXRpb24gYW5kIG1ha2VzIGEgcGxheSBvbiB0aGUgYmFs bC4gPGJyPjxicj4o8J+OpTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9CaWxseU1fOTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJpbGx5TV85MTwv YT4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9LcDQ2NDRnUlJVIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vS3A0NjQ0Z1JSVTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKYXJlZCBGZWlu YmVyZyAoQEpSb2RORkxEcmFmdCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9KUm9kTkZMRHJhZnQvc3RhdHVzLzE2MjA4OTgxNTU3NjcyNDI3NjQ/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMSwgMjAyMzwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

He went on to play two seasons for the Hurricanes before declaring for the NFL Draft and accepted an invite for the Senior Bowl. In preparation, Stevenson trained with Juwan Dowells who trained some of the top defensive backs over the years. Dowells worked with current NFL players Fabian Moreau, DJ Swearinger, Anthony Harris, Chris Lamons, and current Miami Hurricanes Davonte and Damari Brown. First-round management, Stevenson's agency, reached out to Dowells to help him prepare for the Senior Bowl and NFL Combine.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Bbm90aGVyIGRheSBvZiBUeXJpcXVlIFN0ZXZlbnNvbiBzaG93aW5n IG91dC4gR3JlYXQgc3BlZWQgYW5kIHBoeXNpY2FsaXR5LCBoYXMgc3RpY2t5 IGNvdmVyYWdlIGFuZCBwcm9iYWJseSBzaG91bGQgaGF2ZSBjb21lIGF3YXkg d2l0aCB0aGlzIGJhbGwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o YXNodGFnL1NlbmlvckJvd2w/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPiNTZW5pb3JCb3dsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTkZMRHJhZnQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPiNORkxEcmFmdDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL0xpbGxqTVc4R1giPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9MaWxsak1XOEdYPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IE93YWluIEpvbmVzIChAT3dhaW5fSm9uZXNfKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL093YWluX0pvbmVzXy9zdGF0dXMv MTYyMTEzNTg4MDIyNzUzMjgwMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJy dWFyeSAyLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

"I worked with him on technique," said Dowell on his training with Stevenson. "Press-man stuff, hips stuff, some breaks. He's up there training for the combine. He really wanted to get back into some DB movements."

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Tb21lIHJpZGljdWxvdXMgcmVwcyBpbiBvbmUtb24tb25lcyBmcm9t IE1vYmlsZSBieSBNaWFtaSBDQiBUeXJpcXVlIFN0ZXZlbnNvbi4gQ29tcGxl dGVseSBlbGltaW5hdGVzIHRoZSBjcm9zc2VyIHRvIHRoZSBwb2ludCB3aGVy ZSBRQiBkaWRuJiMzOTt0IGV2ZW4gdGhyb3cgdGhlIGJhbGwuIDxicj48YnI+ Sy1TdGF0ZSYjMzk7cyBKdWxpdXMgQnJlbnRzIGFsc28gaGFkIHNvbWUgZ29v ZCByZXBzLiBUd28gdG9wLTEwMCBjb3JuZXJzLiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vR3ZmbTU2aEZESiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0d2Zm01NmhGREo8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRXZhbiBMYXphciAoQGV6bGF6YXIpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZXpsYXphci9zdGF0dXMvMTYyMDY1NTk3 OTM4NDk1MDc4Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxLCAy MDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Dowell worked with him for four days at House of Athletes in Tampa, FL. Dowell spoke highly of his confidence going into Mobile. "Tyrique is a very confident athlete. He knows his strengths and he knows his weaknesses and he plays toward his strengths. He's locked-in from the word go. He's in control of his body at all times. That's really one of his biggest attributes. How confident he moves."

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UeXJpcXVlIFN0ZXZlbnNvbiBmcm9tIE1pYW1pIGhhZCBhIGdyZWF0 IHByYWN0aWNlIHRvZGF5LCBhbmQgSSBoYWQgYSBjaGFuY2UgdG8gYXNrIGhp bSBhYm91dCBwbGF5aW5nIHNvbWUgc2xvdCBDQiBkdXJpbmcgcHJhY3RpY2Uu IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9TZW5pb3JC b3dsP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jU2VuaW9y Qm93bDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn L1NlbmlvckJvd2xQcmFjdGljZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+I1NlbmlvckJvd2xQcmFjdGljZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1NlbmlvckJvd2xDb3ZlcjE/c3Jj PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNTZW5pb3JCb3dsQ292 ZXIxPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZWtjakJrRzZhUSI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL2VrY2pCa0c2YVE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGF2aWQg RmF1eCBDb3ZlciAxIChAREZhdXh5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0RGYXV4eS9zdGF0dXMvMTYyMDkyMzMyNjIxNzczMjA5Nj9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=