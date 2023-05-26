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A flip for Miami could be on the horizon from a Florida safety

CanesCounty.com
Staff

Miami is flipping the caliber of position groups with an injection of recruiting prospects and transfers since Mario Cristobal's arrival. There is reason to believe that a flip could be in the works for the Miami Hurricanes.

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