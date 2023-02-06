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Live Updates: Miami Vs. Duke

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

DATE: Monday, February 6, 2023

WHERE: Watsco Center, Coral Gables, FL

TIME/TV: 7:00 pm EST/ESPN

LIVE AUDIO: 560 WQAM

DUKE: Official Site | Schedule | Roster | Stats | Twitter

Miami (18-5, 9-4) fell just short of defeating Duke (17-6, 8-4) two Saturdays ago at Cameron Indoor Stadium 68-66.

Duke guard Jeremy Roach, who returned from injury, against Miami scored 20 points in a 63-57 win over North Carolina on Saturday.

Isaiah Wong leads the Hurricanes with 16. points per game and Nijel Pack has come on as of late scoring at least 18 points in four of his last five games, including 18 against Duke.

Freshman center Kyle Filipowski is the leader for the Blue Devils scoring 15.7 per game. He had 17 versus the Hurricanes in their last meeting.

MIAMI - KenPom Ranking: 37th

DUKE - KenPom Ranking: 30th

Miami remains undefeated at home on the season (12-0).

Line: Miami -3

Over/Under: 148

Miami Individual Leaders
Points Rebounds Assists

Isaiah Wong

16.2

4.5

3.5

Norchad Omier

13.7

10.1

1.2

Jordan Miller

14.8

5.7

2.5
Duke Individual Leaders
Points Rebounds Assists

Kyle Filipowski

15.7

9.3

1.3

Jeremy Roach

12.6

2.7

2.9

Tyrese Proctor

9.0

3.3

2.9

- Good early crowd here at the Watsco Center. Student section is massive.


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