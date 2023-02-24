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Canes In The Pros: XFL Season Begins, USFL Draft

Anthony Yero • CanesCounty
Recruiting Analyst
@AnthonyYero1

The NFL season is all wrapped up, and other professional football leagues are underway.

Several former Miami Hurricanes football players made their debuts for XFL teams last week, and others got drafted onto USFL teams.

Here's how Pro Canes fared last week.

D'Eriq King

D'Eriq King, quarterback, DC Defenders
D'Eriq King, quarterback, DC Defenders

D'Eriq King returned to the football field for the first time since suffering a shoulder injury versus Michigan State in October 2021.

King wasn't named the DC Defenders' starting quarterback, but he came in as a backup and made notable plays in his XFL debut. He threw two passes for seven yards and rushed eight times for 14 yards and a touchdown.

King's fourth-quarter rushing touchdown put the Defenders back in the game, and eventually pull away with a victory.

Trent Harris

Trent Harris, edge, Houston Roughnecks
Trent Harris, edge, Houston Roughnecks

Trent Harris had an XFL record four sacks in his league debut. Harris hadn't played a game since 2021, when he was with the New York Giants.

Harris was a four-year product at UM from 2014-2017, and is looking to get back in the NFL. His statement performance could be the beginning of a memorable XFL season.

Jamal Carter

Jamal Carter, defensive back, Arlington Renegades
Jamal Carter, defensive back, Arlington Renegades

Jamal Carter forced and recovered a fumble in a Week 1 victory for the Arlington Renegades. Carter also totaled three tackles.

Carter was a four-year producer at Miami from 2013-2016. He's had numerous stints in the NFL with the Denver Broncos, Atlanta Falcons and Tennessee Titans.

USFL Draft

DJ Ivey, cornerback, University of Miami
DJ Ivey, cornerback, University of Miami

DJ Ivey and DJ Scaife Jr. were the two former Canes selected in the 2023 USFL Draft.

Ivey was selected in the third round by the New Orleans Breakers. Scaife was picked by the Michigan Panthers in the fourth round.

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