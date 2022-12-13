News More News
{{ timeAgo('2022-12-13 18:58:21 -0600') }} football Edit

Connor Lew Flips From Miami To Auburn

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

In a surprise to some, three-star offensive lineman Connor Lew de-commits from Miami and commits to Auburn. Despite the loss, Miami still ranks eighth in the nation with its 2023 class, the best in the state of Florida.

More on why flipped on our premium message board Canes Talk

Talk with Miami fans on Canes Talk

• Subscribe to the Storm Tracker Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, and Spotify

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

Follow us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}