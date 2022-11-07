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Coordinators Josh Gattis and Kevin Steele Address Media After FSU Loss

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Offensive Coordinator Josh Gattis starts with his thoughts on the play of quarterbacks Jacurri Brown and Jake Garcia. He addresses the lack of production with the offense, depth issues, turnovers, calling plays from the field instead of the box, buying into the culture, and thoughts on Georgia Tech.

Defensive Coordinator Kevin Steele talks of the lacked of consistency, missed tackles, and the several big plays given up against Florida State. He also touches on Georgia Tech's offense and what they bring.

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