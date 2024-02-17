Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Lemyah Hylton has successful surgery for season-ending injury

CanesCounty.com
Staff

CORAL GABLES, Fla. - Miami women’s basketball sophomore guard Lemyah Hylton underwent successful surgery yesterday, Feb. 15, for a season-ending lower extremity injury suffered during the game against Clemson on Thursday, Feb. 8th.

Advertisement

The sophomore transfer from the University of Arizona averaged 6.6 points and 1.7 rebounds per contest in 22 games played for the Hurricanes this season. A native of Mississauga, Ontario, Canada, Hylton scored in double figures seven times this year while converting 27 three-pointers.

Miami will continue with ACC play at home against Florida State on Sunday, Feb. 18 at 4 p.m.

Courtesy of Miami Athletics

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

• Subscribe to the Storm Tracker Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, and Spotify

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

Follow us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement