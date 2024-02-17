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Lemyah Hylton has successful surgery for season-ending injury
CORAL GABLES, Fla. - Miami women’s basketball sophomore guard Lemyah Hylton underwent successful surgery yesterday, Feb. 15, for a season-ending lower extremity injury suffered during the game against Clemson on Thursday, Feb. 8th.
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The sophomore transfer from the University of Arizona averaged 6.6 points and 1.7 rebounds per contest in 22 games played for the Hurricanes this season. A native of Mississauga, Ontario, Canada, Hylton scored in double figures seven times this year while converting 27 three-pointers.
Miami will continue with ACC play at home against Florida State on Sunday, Feb. 18 at 4 p.m.
Courtesy of Miami Athletics
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