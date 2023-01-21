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Live Updates: Battle Miami

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Battle Miami is one of the biggest seven-on-seven tournaments in the country taking place January 21st-22nd.

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