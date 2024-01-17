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Miami Spring Football: 2024 Schedule Released

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

The Miami football program will have plenty of storylines going into spring football. Most notably, the 2024 quarterback competition will begin with transfer Cam Ward in the fold along with Jacurri Brown and Emory Williams.

Miami adds eight transfers, and many players from Miami's fourth-ranked 2024 recruiting class are already on campus.

The 2024 spring football practice was revealed via social media.

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The Hurricanes begin spring practice on March 4th and conclude on April 13th for 15 practices.

Miami did not officially release the schedule. No date was revealed for the annual spring game following the final spring practice.

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