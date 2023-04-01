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Miami Spring Football: Mario Cristobal comments after practice number nine

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Mario Cristobal spoke with Dom Bailey Jr. after spring practice number nine and the second scrimmage of the spring.

Cristobal talks about coaching the players hard and the young players making an early impact.

He also talks of new coordinators Lance Guidry and Shannon Dawson new systems and how the players are adapting

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