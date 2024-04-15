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Photos: Miami Spring Game 2024

CanesCounty.com
Staff

All photos are from Robson Lopes (@Photoyou4life) unless specified.

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Cam Ward, Quarterback, Miami
Cam Ward, Quarterback, Miami
Xavier Restrepo, Wide Receiver, Miami
Xavier Restrepo, Wide Receiver, Miami
Jackson Carver, Tight End, Miami
Jackson Carver, Tight End, Miami
Andres Borregales, Kicker, Miami
Andres Borregales, Kicker, Miami
Jason Taylor, Defensive Line Coach, Miami
Jason Taylor, Defensive Line Coach, Miami
Miami offensive linemen: Markel Bell (70), Luis Cristobal Jr. (52), Ryan Rodriguez (76). Running Back, Tre'Vonte Citizen (23)
Miami offensive linemen: Markel Bell (70), Luis Cristobal Jr. (52), Ryan Rodriguez (76). Running Back, Tre'Vonte Citizen (23)
Cam Ward, Quarterback (1)
Cam Ward, Quarterback (1)
Miami Wide Receiver Nathaniel Joseph avoids tackle from Demetrius Freeney to score touchdown in Miami Spring Game 2024
Miami Wide Receiver Nathaniel Joseph avoids tackle from Demetrius Freeney to score touchdown in Miami Spring Game 2024
Head Coach Mario Cristobal
Head Coach Mario Cristobal
Wide Receiver Xavier Restrepo dives for pylon for touchdown in Miami Spring Game 2024
Wide Receiver Xavier Restrepo dives for pylon for touchdown in Miami Spring Game 2024
Nathaniel "Ray Ray" Joseph, Wide Receiver, Miami
Nathaniel "Ray Ray" Joseph, Wide Receiver, Miami
Miami Defensive Lineman: Marquise Lightfoot (12), Ahmad Moten (99), Thomas Gore (59)
Miami Defensive Lineman: Marquise Lightfoot (12), Ahmad Moten (99), Thomas Gore (59)
Miami alums Andre Johnson and Devin Hestor observing Miami Spring Game 2024
Miami alums Andre Johnson and Devin Hestor observing Miami Spring Game 2024
Miami alums Andre Johnson and Devin Hestor observing Miami Spring Game 2024
Miami alums Andre Johnson and Devin Hestor observing Miami Spring Game 2024
Rueben Bain, Defensive End, Miami
Rueben Bain, Defensive End, Miami
Cam Ward, Quarterback, Miami
Cam Ward, Quarterback, Miami
Cam Ward, Quarterback, Miami
Cam Ward, Quarterback, Miami
Cam Ward, Quarterback (1), Linebacker, Malik Bryant (24) in pursuit
Cam Ward, Quarterback (1), Linebacker, Malik Bryant (24) in pursuit
Came Ward, Quarterback, Miami
Came Ward, Quarterback, Miami
Cam Ward, Quarterback, Miami
Cam Ward, Quarterback, Miami
Cam Ward, Quarterback (1), scrambles, Malik Bryant (24) and CJ Clark (5) in pursuit
Cam Ward, Quarterback (1), scrambles, Malik Bryant (24) and CJ Clark (5) in pursuit
Xavier Restrepo, Wide Receiver, Miami
Xavier Restrepo, Wide Receiver, Miami
Xavier Restrepo, Wide Receiver, Miami
Xavier Restrepo, Wide Receiver, Miami
Linebacker Cameron "Bobby" Pruitt makes tackle on wide receiver Xavier Restrepo
Linebacker Cameron "Bobby" Pruitt makes tackle on wide receiver Xavier Restrepo
Robby Washington, Wide Receiver, Miami (12)
Robby Washington, Wide Receiver, Miami (12)
Jo Jo Trader, Wide Receiver, Miami
Jo Jo Trader, Wide Receiver, Miami
Emory Williams, Quarterback, Miami
Emory Williams, Quarterback, Miami
Quarterback Cam Ward (1) tosses football to freshman tight end Elija Lofton (9)
Quarterback Cam Ward (1) tosses football to freshman tight end Elija Lofton (9)
Elija Lofton catches football in Miami Spring Game 2024
Elija Lofton catches football in Miami Spring Game 2024
Cam Ward, Quarterback, Miami
Cam Ward, Quarterback, Miami
Myles Mooyoung, Cornerback, Miami
Myles Mooyoung, Cornerback, Miami
Chris Johnson Jr. Running Back, Miami
Chris Johnson Jr. Running Back, Miami
Offensive Lineman Jalen Rivers (64) and Defensive Lineman Rueben Bain (4)
Offensive Lineman Jalen Rivers (64) and Defensive Lineman Rueben Bain (4)
Jacurri Brown, Quarterback, Miami
Jacurri Brown, Quarterback, Miami
Jacurri Brown, Quarterback, MiamiCa
Jacurri Brown, Quarterback, MiamiCa
Miami Quarterback Cam Ward ready to take shotgun snap with tight end Elija Lofton (9) in backfield.
Miami Quarterback Cam Ward ready to take shotgun snap with tight end Elija Lofton (9) in backfield.
Wide Receiver Shemar Kirk (83) in open field, in pursuit by linebacker Marcellius Pulliam (33)
Wide Receiver Shemar Kirk (83) in open field, in pursuit by linebacker Marcellius Pulliam (33)
Wide Receiver Shemar Kirk (83) in open field in pursuit by Marquise Lightfoot (12)
Wide Receiver Shemar Kirk (83) in open field in pursuit by Marquise Lightfoot (12)
Safety Markeith Williams (15) in pursuit of Shemar Kirk (83)
Safety Markeith Williams (15) in pursuit of Shemar Kirk (83)
Reese Poffenbarger, Quarterback, Miami
Reese Poffenbarger, Quarterback, Miami
Judd Anderson, Quarterback, Miami
Judd Anderson, Quarterback, Miami
Chuck Bethel Photography (New Era Prep)
Rueben Bain, Defensive End, Miami
Chuck Bethel Photography (New Era Prep)
Xavier Restrepo, Wide Receiver, Miami
Chuck Bethel Photography (New Era Prep)
Cam Ward, Quarterback, Miami
Chuck Bethel Photography (New Era Prep)
Miami Quarterback Cam Ward, scrambles, Raul Aguirre (32) and Marley Cook (57) in pursuit
Miami fans at Miami Spring Game 2024
Miami fans at Miami Spring Game 2024
Miami alum and former coach Mark Richt with Miami head coach Mario Cristobal
Miami alum and former coach Mark Richt with Miami head coach Mario Cristobal
Isaiah Horton, Wide Receiver, Miami
Isaiah Horton, Wide Receiver, Miami
Miami 2024 signee, Daylen Russell
Miami 2024 signee, Daylen Russell
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