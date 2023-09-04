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Photos: Miami Vs. Miami (OH)

Photo Credit: Robson Lopes (Photoyou4life)
Colbie Young, Wide Receiver, Miami
Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.
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Nathaniel Joseph, Wide Receiver, Miami
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Andres Borregales, Kicker, Miami
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Akheem Mesidor, Defensive Lineman, Miami
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Tyler Van Dyke, Quarterback, Miami
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Matt Lee, Center, Miami
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Jacolby George, Wide Receiver, Miami
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Henry Parrish Jr. Running Back, Miami
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Ajay Allen, Running Back, Miami
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TeCory Couch, and Kamren Kinchens, Defensive Backs, Miami
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Wesley Bissainthe, Linebacker, Miami
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Francis Mauigoa (61), Offensive Lineman, Miami
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Nyjalik Kelly, Defensive End, Miami
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Jalen Rivers, Offensive Line, Miami
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Francisco Mauigoa, Linebacker, Miami
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Kamren Kinchens, Safety, Miami
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Tyler Van Dyke, Quarterback, takes snap from center Matt Lee, Miami
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Mark Fletcher, Running Back, Miami
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James Williams, Safety, Miami
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Emory Williams, Quarterback, Miami
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Xavier Restrepo, Wide Receiver, Miami
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Anez Cooper, Offensive Lineman, Miami
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Running Back Don Chaney powers into end zone
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Andres Borregales, Kicker, Miami

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