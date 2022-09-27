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Photos: Miami Vs. Middle Tennessee State

Canes County
Staff

All photos provided by Robson Lopes (Photoyou4life)

Photo Credit: Photoyou4life
Thad Franklin, Running Back, Miami
Photo Credit: Photoyou4life
Key'Shawn Smith, Wide Receiver, Miami
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Jaylan Knighton, Running Back, Miami
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Henry Parrish Jr. Running Back, Miami
Mitchell Agude, Defensive End, Miami
Mitchell Agude, Defensive End, Miami
Tecory Couch, Defensive Back, With Tackle, Kamren Kinchens (24)
Tecory Couch, Defensive Back, With Tackle, Kamren Kinchens (24)
Key'Shawn Smith, Wide Receiver, Miami
Key'Shawn Smith, Wide Receiver, Miami
Henry Parrish Jr. Running Back, and Romello Brinson, Wide Receiver, Miami
Henry Parrish Jr. Running Back, and Romello Brinson, Wide Receiver, Miami
Michael Redding Jr. Wide Receiver, Miami
Michael Redding Jr. Wide Receiver, Miami
Henry Parrish Jr. Running Back, Miami
Henry Parrish Jr. Running Back, Miami
Romello Brinson, Wide Receiver, Miami
Romello Brinson, Wide Receiver, Miami
Thad Franklin, Running Back, Miami
Thad Franklin, Running Back, Miami
Frank Ladson Jr., Wide Receiver, Miami
Frank Ladson Jr., Wide Receiver, Miami
Brashard Smith, Wide Receiver, Miami
Brashard Smith, Wide Receiver, Miami
Henry Parrish Jr. Running Back, Miami
Henry Parrish Jr. Running Back, Miami
Henry Parrish Jr. Running Back, Miami
Henry Parrish Jr. Running Back, Miami
Henry Parrish Jr. Running Back, and DJ Scaife, Offensive Lineman, Miami
Henry Parrish Jr. Running Back, and DJ Scaife, Offensive Lineman, Miami
Andres Borregales, Kicker, Miami
Andres Borregales, Kicker, Miami
Miami Head Coach Mario Cristobal
Miami Head Coach Mario Cristobal
Frank Ladson Jr., Wide Receiver, Miami (8)
Frank Ladson Jr., Wide Receiver, Miami (8)
Tyler Van Dyke, Quarterback, Miami
Tyler Van Dyke, Quarterback, Miami
Thad Franklin, Running Back, Miami
Thad Franklin, Running Back, Miami
Tyler Van Dyke, Quarterback, Miami
Tyler Van Dyke, Quarterback, Miami
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