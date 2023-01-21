News More News
{{ timeAgo('2023-01-21 07:26:05 -0600') }} basketball Edit

Storm Tracker Podcast - Miami Vs. Duke Preview

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Marcus Benjamin and Conor O'Neill discuss the matchup between the Miami Hurricanes and the Duke Blue Devils.

We discuss keys to the game and individual matchups and explain why the Blue Devils are favored against the 17th-ranked Hurricanes.

Miami and Duke will battle at Cameron Indoor Stadium at noon Saturday.

Talk with Miami fans on Canes Talk and Inside Canes Hoops

• Subscribe to the Storm Tracker Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, and Spotify

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

Follow us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}