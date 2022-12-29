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The Latest On Cormani McClain At The UA All-America Media Day

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Team Speed Captain Cormani McClain is present at the UA All-America Next Media Day. According to a source he has an update on his recruitment.

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