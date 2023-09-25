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Top Recruits Flood Social Media with Miami Graphics

Frank Tucker • CanesCounty
Recruiting Analyst
@thecribsouthfla

Miami is rolling early in 2023 and recruits all around the country are taking notice. On Monday night, many of the nation's best flooded social media with Miami graphics.

Here are the top prospects that have shown Miami love tonight on X.

2024

2025

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