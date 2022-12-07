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Video: Coach Jim Larranaga Addresses Media After Close Win Over Cornell

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Jim Larranaga provides his take on what happened in the 107-105 win over Cornell. Larranaga shares what made it difficult to stop the Cornell offense and also shares conversations he had with Norchad Omier.

Miami will look to get to double-digit wins by hosting NC State on Saturday. Tip-off is set for 2 PM at the Watsco Center.

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