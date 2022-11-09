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Video: Cristobal Talks To Media Days Ahead Of Road Game At Georgia Tech

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Mario Cristobal prepares his team to travel to Atlanta for a road matchup against Georgia Tech. He started Wednesday's weekly press conference with comments on freshman offensive lineman Anez Cooper and freshman Wesley Bissainthe.

He addresses the injuries to the offensive line and running back Don Chaney Jr. but does not provide an update on who will be starting at quarterback.

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