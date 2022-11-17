News More News
{{ timeAgo('2022-11-17 12:16:30 -0600') }} basketball Edit

Video: Jim Larranaga Returns to Providence In Hopes To Get 700th Career Win

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Jim Larranaga is preparing his team to travel to Uncasville, Connecticut to play in the Basketball Hall of Fame Tip-Off Tournament Saturday.

Miami faces Larranaga's alma mater Providence on Saturday at 4 PM. If Miami wins, Larranaga will earn his 700th career victory as a head coach. Larranaga talks of the evolution of the game and having to make adjustments over the years.


Talk with Miami fans on Canes Talk

• Subscribe to the Storm Tracker Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, and Spotify

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @RivalsGeo, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}